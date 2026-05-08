ЗМІ: група британських депутатів зібралась в Китай

Міжпартійна делегація британських парламентарів цього місяця відвідає з візитом Китай.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела, обізнані з ходом підготовки візиту, пише "Європейська правда".

П’ятиденна поїздка 12 депутатів від Лейбористської та Консервативної партій, яка відбудеться в середині травня, організована Центром "Велика Британія – Китай". Ця організація фінансується Міністерством закордонних справ з метою розвитку відносин з Китаєм.

Агентство не змогло встановити повний список депутатів, які візьмуть участь у поїздці, або деталі їхнього маршруту. Джерела висловилися на умовах анонімності, оскільки підготовка до візиту ще триває.

Міжпартійна група британських депутатів востаннє відвідувала Китай у 2024 році. Це була перша така поїздка з часу введення Пекіном санкцій проти дев'яти британців у 2021 році, яких звинуватили у поширенні "брехні та дезінформації" щодо нібито порушень прав людини у регіоні Сіньцзян.

Потім Пекін скасував санкції щодо шести чинних законодавців у січні після того, як глава уряду Кір Стармер зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном під час своєї поїздки до Китаю, яку обидві сторони назвали "перезавантаженням" відносин.

Однак Китай зберіг свої санкції, пов’язані з Сіньцзяном, щодо двох британських науковців та юристів, а також чотирьох організацій, що базуються у Великій Британії.

Натомість британські законодавці з 2022 року здійснили дев’ять візитів до Тайваню.