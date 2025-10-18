Глава МЗС Вірменії розповів, коли країна подасть заявку на вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що терміни подача офіційної заявки на вступ до ЄС залежать від багатьох факторів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вірменський міністр сказав в інтерв’ю DW.

Мірзоян зазначив, що у Вірменії є закон, який зобов'язує уряд "прагнути до вступу в Європейський Союз".

"Коли ми подамо заявку, я не можу сказати точно: може бути наступного місяця, а може бути наступного року. Це залежить від багатьох факторів. Але як я вже сказав, це наша офіційна політика", – підкреслив він.

За словами очільника МЗС Вірменії, влада країни вже розпочала роботу з Європейським Союзом, значно поглибивши двосторонні відносини.

"У нас є Угода про всеосяжне розширене партнерство Вірменії та ЄС. І ми вже почали процес спрощення візового режиму. Мені здається, цей процес іде цілком успішно. Ми також ведемо переговори щодо кількох нових документів і завершили роботу над новою програмою партнерства", – додав він.

Відповідаючи на запитання про те, як скоро може відбутися спрощення візового режиму з ЄС у разі досягнення такої домовленості з блоком, глава МЗС Вірменії відповів: "Важко прогнозувати. Але можна сказати, два роки. Від року до двох років – цілком реалістичний термін".

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.