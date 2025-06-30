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ЄС та Вірменія визначили пріоритети у партнерстві, під які надають 270 млн євро

Новини — Понеділок, 30 червня 2025, 15:37 — Марія Ємець

Перемовники від ЄС та Вірменії досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас на спільній пресконференції з очільником МЗС Вірменії у Єревані.

Каллас повідомила про домовленість щодо пріоритетів у партнерстві ЄС та Вірменії.

"З радістю оголошую сьогодні про політичну домовленість між перемовниками щодо порядку денного нового партнерства, що визначає пріоритети в економічному розвитку, питаннях безпеки та стійкості. Для підтримки цієї роботи ЄС надає 270 млн євро на План стійкості і зростання для Вірменії на період з 2024 по 2027 рік", – заявила Кая Каллас. 

Вона зазначила, що це забезпечить підтримку для бізнесу, розвиток сполученості між Вірменією та ЄС, а також підтримку для реформ.

Крім того, Каллас повідомила про схвалення Плану дій щодо візової лібералізації з Вірменією. 

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.

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