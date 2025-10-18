У США люди збираються на масові протести проти Трампа

У низці міст США протягом суботи проходять численні акції протесту проти адміністрації Дональда Трампа під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), які критикували зловживання ним своїми повноваженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Очікується, що в суботу мільйони людей по всій території США зберуться в парках і на площах у центрі міст, щоб протестувати проти того, що вони називають авторитарними діями адміністрації Трампа.

Організатори, зокрема відомі ліберальні групи, мають намір відкрито кинути виклик президенту Трампу, який, на їхню думку, поводиться швидше як король, ніж як президент.

Організатори сподіваються перевершити явку в червні, яка, за їхніми оцінками, досягла п'яти мільйонів осіб. По всій країні заплановано понад 2500 мітингів і заходів, що приблизно на 400 більше, ніж минулого разу.

Зокрема, у столиці Вашингтоні очікується участь 100 тисяч осіб.

Демонстрації відбуваються на тлі шатдауну, операцій імміграційної та митної поліції і сутичок через розгортання федеральних військ у містах США.

Попередні масові протести проти політики Трампа у США відбулись влітку.

А до того люди виходили на вулиці, щоб висловити протест проти чинної адміністрації, навесні.

