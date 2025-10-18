В США люди собираются на массовые протесты против Трампа

В ряде городов США в течение субботы проходят многочисленные акции протеста против администрации Дональда Трампа под лозунгом "Никаких королей" (No Kings), которые критиковали злоупотребления им своими полномочиями.

Ожидается, что в субботу миллионы людей по всей территории США соберутся в парках и на площадях в центре городов, чтобы протестовать против того, что они называют авторитарными действиями администрации Трампа.

Организаторы, в частности известные либеральные группы, намерены открыто бросить вызов президенту Трампу, который, по их мнению, ведет себя скорее как король, чем как президент.

Организаторы надеются превзойти явку в июне, которая, по их оценкам, достигла пяти миллионов человек. По всей стране запланировано более 2500 митингов и мероприятий, что примерно на 400 больше, чем в прошлый раз.

В частности, в столице Вашингтоне ожидается участие 100 тысяч человек.

Демонстрации проходят на фоне шатдауна, операций иммиграционной и таможенной полиции и столкновений из-за развертывания федеральных войск в городах США.

Предыдущие массовые протесты против политики Трампа в США состоялись летом.

А до того люди выходили на улицы, чтобы выразить протест против действующей администрации, весной.

