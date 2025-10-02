Укр Рус Eng

У Данії різко побільшало добровольців до внутрішньої гвардії після "невідомих БпЛА"

Новини — Четвер, 2 жовтня 2025, 14:09 — Марія Ємець

У Данії помітили суттєве зростання інтересу до служби у Внутрішній гвардії після серії інцидентів минулого тижня, коли біля стратегічних об’єктів країни кружляли невідомі безпілотники. 

Про це повідомляє DR за інформацією агентства Ritzau, пише "Європейська правда".

У вересні 2025 року кількість заявок щодо участі у Внутрішній гвардії подвоїлася. 

Всього за місяць форму заповнили 526 осіб. З них 58% зробили це протягом минулого й поточного тижня – після появи підозрілих безпілотників біля аеропортів та військових об’єктів Данії.   

Внутрішня гвардія є офіційною добровольчою структурою, що за потреби залучається до підтримки роботи поліції та Збройних сил. У її лавах – близько 43 тисяч членів, які можуть залучатися до охорони аеропортів та стратегічних об’єктів, патрулювання тощо.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський оголосив про розгортання у Данії місії України, щоб ділитися українським досвідом протидії безпілотникам. 

Читайте також: Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія
Реклама: