Зеленський: Україна розгортає у Данії місію, щоб ділитися досвідом протидії БпЛА

Українські військові почали розгортати місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом України у протидії ворожим безпілотникам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент України Володимир Зеленський оголосив у своєму X.

Зеленський повідомив, що українські військові почали розгортати у Данії місію для поширення українського досвіду захисту від дронів.

"Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам", – зазначив Зеленський.

Він додав, що головнокомандувач ЗС України сьогодні доповідав йому про перший звіт команди з Данії.

"Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", – акцентував президент.

"Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", – зазначив він.

Як відомо, минулого тижня біля важливої інфраструктури Данії та військових об’єктів кілька разів помічали присутність загадкових БпЛА неназваного типу. Через них на кілька годин зупиняли роботу аеропортів (детально про це – у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО).

Після того у Копенгагені заявили про плани терміново покращувати свої спроможності для протидії безпілотникам, у тому числі задумалися про дрони-перехоплювачі.

Неофіційно повідомляли, що командування Збройних сил Данії після інцидентів видало таємне розпорядження про мобілізацію частини резервістів, а НАТО посилює патрулювання у Балтійському морі.