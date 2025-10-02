В Дании резко возросло число заявок во внутреннюю гвардию после "неизвестных БПЛА"

В Дании заметили существенный рост интереса к службе во Внутренней гвардии после серии инцидентов на прошлой неделе, когда возле стратегических объектов страны кружили неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает DR по информации агентства Ritzau, пишет "Европейская правда".

В сентябре 2025 года количество заявок на участие во Внутренней гвардии удвоилось.

Всего за месяц форму заполнили 526 человек. Из них 58% сделали это в течение прошлой и текущей недели – после появления подозрительных беспилотников возле аэропортов и военных объектов Дании.

Внутренняя гвардия является официальной добровольческой структурой, которая при необходимости привлекается к поддержке работы полиции и Вооруженных сил. В ее рядах – около 43 тысяч членов, которые могут привлекаться к охране аэропортов и стратегических объектов, патрулированию и т.д.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил о развертывании в Дании миссии Украины, чтобы делиться украинским опытом противодействия беспилотникам.

