Опублікований "тіньовий звіт" про виконання Україною ключових глав переговорів з ЄС

Коаліція українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) опублікувала тіньовий звіт за главами 23 та 24 майбутніх вступних переговорів.

Про це повідомляють ЛЗІ та інші учасники коаліції, серед яких є також "Європейська правда".

Звіт, який незалежні аналітики готували за домовленістю з Єврокомісією та за підтримки проєкту ЄС "Право-Justice", присвячений моніторингу та оцінці прогресу України у виконанні зобов'язань держав-кандидатів за розділами 23 "Правосуддя та фундаментальні права" та 24 "Юстиція, свобода та безпека", які є частиною першого кластера 1 "Основи", що є ключовим у всьому процесі вступних переговорів.

У документі підкреслюється не лише прогрес України, а й на виклики та проблеми у таких сферах, як верховенство права (суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта), боротьба з корупцією та організованою злочинністю, захист основоположних прав і свобод людини, візова політика, міграція тощо.

Експерти сформулювали понад 500 рекомендацій – від законодавчих змін до інституційних рішень.

20 жовтня опублікований повний текст звіту українською та англійською мовами.