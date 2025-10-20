Опубликован "теневой отчет" о выполнении Украиной ключевых глав переговоров с ЕС

Коалиция украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) опубликовала теневой отчет по главам 23 и 24 будущих вступительных переговоров.

Об этом сообщают ЛЗИ и другие участники коалиции, среди которых есть также "Европейская правда".

Отчет, который независимые аналитики готовили по договоренности с Еврокомиссией и при поддержке проекта ЕС "Право-Justice", посвящен мониторингу и оценке прогресса Украины в выполнении обязательств государств-кандидатов по разделам 23 "Правосудие и фундаментальные права" и 24 "Юстиция, свобода и безопасность", которые являются частью первого кластера 1 "Основы", что является ключевым во всем процессе вступительных переговоров.

В документе подчеркивается не только прогресс Украины, но и вызовы и проблемы в таких сферах, как верховенство права (суды, прокуратура, адвокатура, юридическое образование), борьба с коррупцией и организованной преступностью, защита основных прав и свобод человека, визовая политика, миграция и тому подобное.

Эксперты сформулировали более 500 рекомендаций – от законодательных изменений до институциональных решений.

20 октября опубликован полный текст отчета на украинском и английском языках.