Зеленський та Макрон домовилися найближчим часом зустрітися

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном щодо тиску на Росію, а також домовилися найближчим часом зустрітися.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Після розмови з Макроном український президент наголосив, що зараз "правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни".

"Головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки", – акцентував Зеленський.

Також він зазначив, що під час розмови вони з Макроном обговорили всі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами.

"Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", – додав Зеленський.

Варто зазначити, що минулого тижня український президент їздив у США на зустріч зі своїм американським візаві Дональдом Трампом. Під час зустрічі він сказав Трампу, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі лідерів США та Росії у Будапешті.

Водночас Зеленський вважає, що Будапешт – не найкраще місце для перемовин, про які попередньо домовилися президент США Дональд Трамп і правитель РФ Владімір Путін.

