Зеленский и Макрон договорились в ближайшее время встретиться

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим французским визави Эмманюэлем Макроном относительно давления на Россию, а также договорились в ближайшее время встретиться.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

После разговора с Макроном украинский президент подчеркнул, что сейчас "правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны".

"Главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, – это ключ к развязке", – акцентировал Зеленский. Также он отметил, что во время разговора они с Макроном обсудили все актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами.

"Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время", – добавил Зеленский.

Стоит отметить, что на прошлой неделе украинский президент ездил в США на встречу со своим американским визави Дональдом Трампом. Во время встречи он сказал Трампу, что готов присоединиться к предстоящей встрече лидеров США и России в Будапеште.

В то же время Зеленский считает, что Будапешт – не лучшее место для переговоров, о которых предварительно договорились президент США Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин.

