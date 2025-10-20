Зеленський розчарований, що Трамп і Путін обрали для зустрічі саме Будапешт

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Будапешт – не найкраще місце для перемовин, про які попередньо домовилися президент США Дональд Трамп і правитель РФ Владімір Путін.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це Зеленський заявив у спілкуванні зі ЗМІ.

"Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно, в якій країні буде зустріч", – прокоментував президент, додавши, що говорив про це раніше зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і пропонував інші потенційні варіанти.

За словами президента, для майданчиків зустрічей було багато "різних достойних варіантів", зокрема Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина.

"Ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем’єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", – сказав Зеленський.

"Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем’єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем’єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення", – додав він.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у пʼятницю сказав йому, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі лідерів у Будапешті.

