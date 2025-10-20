У Празі з січня заборонять прокат електросамокатів

З січня в Празі буде введена нова система регулювання громадського транспорту, яка передбачає заборону на прокат електросамокатів.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати міської ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Причиною заборони є багаторічна критика цих транспортних засобів з боку мешканців та міських районів у центрі Праги, згідно з якою припарковані самокати захаращують вулиці, а їхні користувачі, особливо туристи, наражають на небезпеку пішоходів, небезпечно пересуваючись тротуарами.

Вацлав Петр, директор компанії Lime, постачальника самокатів у Чехії та Угорщині, заявив, що компанія шкодує про це рішення і зосередиться на спільному користуванні електричними велосипедами в Празі. Bolt розглядає можливість припинення надання послуг мікромобільності в Празі.

З минулого року місто готує нову регуляторну систему, яка базуватиметься на контрактах між міським Технічним управлінням доріг (TSK) та операторами велосипедів та електровелосипедів, які можна буде паркувати лише у спеціально відведених для цього місцях.

Електросамокати не матимуть такої можливості, що фактично унеможливить їх надання. Згідно із затвердженим матеріалом, TSK вилучатиме їх у разі несанкціонованого паркування на вулицях.

Власники дозволених транспортних засобів будуть платити місту 25 крон на місяць за кожен велосипед або електровелосипед за користування паркувальними місцями.

Електросамокати вже давно піддаються критиці з боку мерії Праги 1, яка провела місцевий референдум з цього та інших питань, пов'язаних з туризмом, паралельно з нещодавніми парламентськими виборами. На цьому референдумі мешканці першого міського району підтримали зусилля, спрямовані на обмеження, а також повну заборону електросамокатів у центрі міста.

Раніше місто вже заборонило використання сегвеїв, пивних велосипедів і гігантських костюмів на туристичних атракціонах у центрі міста.

Нагадаємо, Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.

Читайте також: Самокати поза правилами: як у ЄС намагаються обмежити двоколісний електротранспорт.