В Праге с января запретят прокат электросамокатов

С января в Праге будет введена новая система регулирования общественного транспорта, которая предусматривает запрет на прокат электросамокатов.

Соответствующее решение сегодня приняли депутаты городского совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Причиной запрета является многолетняя критика этих транспортных средств со стороны жителей и городских районов в центре Праги, согласно которой припаркованные самокаты загромождают улицы, а их пользователи, особенно туристы, подвергают опасности пешеходов, опасно передвигаясь по тротуарам.

Вацлав Петр, директор компании Lime, поставщика самокатов в Чехии и Венгрии, заявил, что компания сожалеет об этом решении и сосредоточится на совместном пользовании электрическими велосипедами в Праге. Bolt рассматривает возможность прекращения предоставления услуг микромобильности в Праге.

С прошлого года город готовит новую регуляторную систему, которая будет базироваться на контрактах между городским Техническим управлением дорог (TSK) и операторами велосипедов и электровелосипедов, которые можно будет парковать только в специально отведенных для этого местах.

Электросамокаты не будут иметь такой возможности, что фактически сделает невозможным их предоставление. Согласно утвержденному материалу, TSK будет изымать их в случае несанкционированной парковки на улицах.

Владельцы разрешенных транспортных средств будут платить городу 25 крон в месяц за каждый велосипед или электровелосипед за пользование парковочными местами.

Электросамокаты уже давно подвергаются критике со стороны мэрии Праги 1, которая провела местный референдум по этому и другим вопросам, связанным с туризмом, параллельно с недавними парламентскими выборами. На этом референдуме жители первого городского района поддержали усилия, направленные на ограничение, а также полный запрет электросамокатов в центре города.

Ранее город уже запретил использование сегвеев, пивных велосипедов и гигантских костюмов на туристических аттракционах в центре города.

Напомним, Финляндия в июне ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.

Читайте также: Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт.