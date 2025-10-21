TikTok видалив понад 134 тисячі фейкових акаунтів під час виборів у Молдові

Представники соціальної мережі TikTok повідомили, що видалили понад 134 тис. фейкових акаунтів і заблокували створення ще 268 тис. спам-сторінок у зв'язку з парламентськими виборами в Молдові, які відбулися наприкінці вересня.

Ці дані компанія представила у звіті про заходи щодо захисту цілісності платформи під час виборів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

З 1 липня до 28 вересня команда TikTok видалила понад 134 тис. фейкових акаунтів, 1,8 млн підроблених запитів на підписку і стільки ж несправжніх підписників. Компанія також видалила 1 173 акаунти, які видавали себе за офіційних осіб Молдови.

Крім того, TikTok заблокував створення понад 268 тис. спам-акаунтів і запобіг близько 2,9 млн фейкових відміток "подобається".

Платформа також видалила понад 9,3 тисячі публікацій, які порушували правила про цивільну та виборчу цілісність, дезінформацію та контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Із цього числа 91% матеріалів компанія видалила до того, як користувачі встигли на них поскаржитися.

21 серпня TikTok відкрив Виборчий центр у партнерстві з Центральною виборчою комісією, щоб користувачі могли отримувати достовірну інформацію про вибори.

"Ми направляли користувачів до Центру через інформаційні вікна, які з'являлися в результатах пошуку та на відео з виборчою тематикою. Наразі Центр відвідали понад 88 тисяч разів", – написано у звіті.

TikTok зазначив, що робота із забезпечення безпеки користувачів триває.

"Ми адаптуватимемо наші політики та процеси, щоб ефективно реагувати на нові виклики та загрози, які можуть виникнути у виборчі періоди", – заявила компанія.

Нагадаємо, перед виборами у Молдові російська служба BBC опублікувала розслідування про те, як проросійські сили у Молдові за кошти з Москви сірими методами готували грунт для своєї перемоги на парламентських виборах 28 вересня.

