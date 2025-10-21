TikTok удалил более 134 тысяч фейковых аккаунтов во время выборов в Молдове

Представители социальной сети TikTok сообщили, что удалили более 134 тыс. фейковых аккаунтов и заблокировали создание еще 268 тыс. спам-страниц в связи с парламентскими выборами в Молдове, которые состоялись в конце сентября.

Эти данные компания представила в отчете о мерах по защите целостности платформы во время выборов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

С 1 июля по 28 сентября команда TikTok удалила более 134 тыс. фейковых аккаунтов, 1,8 млн поддельных запросов на подписку и столько же ненастоящих подписчиков. Компания также удалила 1 173 аккаунта, которые выдавали себя за официальных лиц Молдовы.

Кроме того, TikTok заблокировал создание более 268 тыс. спам-аккаунтов и предотвратил около 2,9 млн фейковых отметок "нравится".

Платформа также удалила более 9,3 тысячи публикаций, которые нарушали правила о гражданской и избирательной целостности, дезинформации и контенте, созданном с помощью искусственного интеллекта. Из этого числа 91% материалов компания удалила до того, как пользователи успели на них пожаловаться.

21 августа TikTok открыл Избирательный центр в партнерстве с Центральной избирательной комиссией, чтобы пользователи могли получать достоверную информацию о выборах.

"Мы направляли пользователей в Центр через информационные окна, которые появлялись в результатах поиска и на видео с избирательной тематикой. Сейчас Центр посетили более 88 тысяч раз", – написано в отчете.

TikTok отметил, что работа по обеспечению безопасности пользователей продолжается.

"Мы будем адаптировать наши политики и процессы, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в избирательные периоды", – заявила компания.

Напомним, перед выборами в Молдове российская служба BBC опубликовала расследование о том, как пророссийские силы в Молдове за средства из Москвы серыми методами готовили почву для своей победы на парламентских выборах 28 сентября.

Подробнее о результатах выборов в Молдове читайте в статье Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.