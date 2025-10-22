Путін знову не наважився поїхати в Південну Африку, яка є членом МКС

Господар Кремля Владімір Путін не буде особисто брати участь у саміті "Групи двадцяти" в Південно-Африканській Республіці, яка є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс", про це у середу сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков.

За словами Пєскова, Путін "не візьме особисто участь" у саміті G20, який відбудеться в Південній Африці наприкінці листопада.

"Але Росія, як ми і говорили, буде представлена на гідному рівні", – сказав він, додавши, що очільника російської делегації на G20 оголосять "своєчасно".

Це вже другий раз, коли Путін відмовляється вирушити до Південно-Африканської Республіки. У липні 2023 року він не поїхав на саміт групи БРІКС "за взаємною згодою" з ПАР.

Минулого року господар Кремля так само не поїхав на саміт G20 до Бразилії, яка теж є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Водночас Путіна зустріли і не заарештували у Монголії та Таджикистані, які є членами МКС і були зобовʼязані виконати міжнародний ордер на арешт.