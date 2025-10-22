Путин снова не решился поехать в Южную Африку – участницу МУС

Хозяин Кремля Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом в среду сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин "не примет личное участие" в саммите G20, который состоится в Южной Африке в конце ноября.

"Но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне", – сказал он, добавив, что глава российской делегации на G20 будет объявлен "своевременно".

Это уже второй раз, когда Путин отказывается отправиться в Южно-Африканскую Республику.

В июле 2023 года он не поехал на саммит группы БРИКС "по взаимному согласию" с ЮАР.

В прошлом году хозяин Кремля так же не поехал на саммит G20 в Бразилию, которая тоже является участницей Римского статута Международного уголовного суда.

В то же время Путина встретили и не арестовали в Монголии и Таджикистане, которые являются членами МУС и были обязаны выполнить международный ордер на арест.