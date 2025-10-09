ЄС дорікнув Таджикистану, який не арештував Путіна попри ордер МКС

Європейський Союз сказав, що Таджикистан не виконує свої зобовʼязання як держави – учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду, відмовляючись арештувати Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ.

У ЄС нагадали, що господар Кремля нині перебуває у Таджикистані, незважаючи на виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт.

"Таджикистан є державою-учасницею Римського статуту МКС і не виконав свої зобов'язання за Статутом щодо виконання ордера на арешт", – додали там.

Євросоюз висловив "найрішучішу підтримку" зусиллям з притягнення до відповідальності за всі злочини за міжнародним правом.

"У цьому контексті ЄС продовжує підтримувати розслідування, що здійснює прокурор МКС в Україні, та закликає всі держави до співпраці. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку МКС та незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – підсумували в заяві.

У Таджикистані, який є членом Міжнародного кримінального суду з 2002 року, Путін бере участь у саміті Росія-Центральна Азія та засіданні Співдружності незалежних держав.

Таджикистан став другою країною – членом МКС, яка відмовилась виконувати ордер на арешт Путіна: у 2024 році його прийняли з червоною доріжкою в Монголії.

Водночас ватажок Кремля не взяв участь у саміті БРІКС у Бразилії – яка теж підписала Римський статут МКС – у липні.