В Іспанії викрили банду серійних крадіїв стільців з ресторанів

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання злочинної групи, яка кілька місяців викрадала стільці з терас ресторанів у Мадриді та на його околиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Іспанські правоохоронці заарештували сімох людей, підозрюваних у крадіжці понад 1100 стільців з відкритих майданчиків ресторанів і барів у Мадриді та сусідньому місті Талавера-де-ла-Рейна всього за два місяці.

Група з шести чоловіків і однієї жінки здійснювала викрадення вночі, після чого продавали стільці в Іспанії, Марокко та Румунії. За оцінками поліції, вартість викраденого майна склала близько 60 тисяч євро.

Затриманим оголосили звинувачення в крадіжці та приналежності до злочинної організації.

В Іспанії багато ресторанів і барів залишають столи та стільці, які зазвичай виготовлені з металу або твердого пластику, на відкритому повітрі на ніч. Стільці зазвичай зберігаються в стосах і прикріплені ланцюгами.

