В Испании разоблачили банду серийных воров стульев из ресторанов

Национальная полиция Испании сообщила о задержании преступной группы, которая несколько месяцев похищала стулья с террас ресторанов в Мадриде и его окрестностях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Испанские правоохранители арестовали семерых человек, подозреваемых в краже более 1100 стульев с открытых площадок ресторанов и баров в Мадриде и соседнем городе Талавера-де-ла-Рейна всего за два месяца.

Группа из шести мужчин и одной женщины совершала похищения ночью, после чего продавала стулья в Испании, Марокко и Румынии. По оценкам полиции, стоимость похищенного имущества составила около 60 тысяч евро.

Задержанным предъявили обвинения в краже и принадлежности к преступной организации.

В Испании многие рестораны и бары оставляют столы и стулья, которые обычно изготовлены из металла или твердого пластика, на открытом воздухе на ночь. Стулья обычно хранятся в стопках и прикреплены цепями.

В 2023 году в австрийском городе Грац полиция начала расследование по факту "самого нелепого ограбления года".

Перед этим рассказывалось, как в Париже воры переоделись в сотрудников городской службы и похитили известные мозаичные работы анонимного художника.