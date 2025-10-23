ЄСПЛ відхилив скаргу експрем’єра Франції у справі фіктивного найму дружини

У четвер, 23 жовтня, Європейський суд з прав людини відхилив скаргу колишнього прем'єр-міністра Франсуа Фійона.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні суду.

Скарга стосувалася його засудження у справі про фіктивне працевлаштування його дружини Пенелопи.

Заява по суті стосувалася справедливості судового розгляду справи трьох заявників, які були визнані винними у розкраданні державних коштів, незаконному поводженні з ними або співучасті у вчиненні злочину.

Франсуа Фійон звернувся до органу, відповідального за дотримання Європейської конвенції з прав людини, у серпні 2024 року. Колишній прем'єр-міністр вважав, що йому не було забезпечено справедливого судового розгляду у справі про фіктивне працевлаштування його дружини Пенелопи.

Члени ЄСПЛ одноголосно визнали скарги Франсуа Фійона необґрунтованими.

У червні минулого року колишній прем'єр-міністр був засуджений до чотирьох років позбавлення волі умовно і п'ятирічної заборони балотуватися на виборах за "незаконне привласнення державних коштів". Його, його дружину Пенелопу і його колишнього заступника Марка Жуло також зобов'язали виплатити Національним зборам приблизно 800 000 євро. Це сума заробітної плати, яку неправомірно отримала Пенелопа Фійон.

Скандал, який французька преса назвала "Пенелопагейт", підірвав популярність Фійона і сприяв його програшу в першому турі президентських виборів у Франції 2017 року, на яких переміг нинішній президент Емманюель Макрон.