ЕСПЧ отклонил жалобу экс-премьера Франции по делу фиктивного найма жены

В четверг, 23 октября, Европейский суд по правам человека отклонил жалобу бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении суда.

Жалоба касалась его осуждения по делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы.

Заявление по существу касалось справедливости судебного рассмотрения дела трех заявителей, которые были признаны виновными в хищении государственных средств, незаконном обращении с ними или соучастии в совершении преступления.

Франсуа Фийон обратился в орган, ответственный за соблюдение Европейской конвенции по правам человека, в августе 2024 года. Бывший премьер-министр считал, что ему не было обеспечено справедливого судебного разбирательства по делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы.

Члены ЕСПЧ единогласно признали жалобы Франсуа Фийона необоснованными.

В июне прошлого года бывший премьер-министр был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и пятилетнему запрету баллотироваться на выборах за "незаконное присвоение государственных средств". Его, его жену Пенелопу и его бывшего заместителя Марка Жуло также обязали выплатить Национальному собранию примерно 800 тысяч евро. Это сумма заработной платы, которую неправомерно получила Пенелопа Фийон.

Скандал, который французская пресса назвала "Пенелопагейт", подорвал популярность Фийона и способствовал его поражению в первом туре президентских выборов во Франции 2017 года, на которых победил нынешний президент Эмманюэль Макрон.