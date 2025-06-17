Експремʼєру Франції дали умовний строк за фіктивне працевлаштування дружини

Апеляційний суд Парижа засудив колишнього прем'єра Франції Франсуа Фійона до умовного позбавлення волі за скандал з фальшивим працевлаштуванням дружини, який зруйнував його президентську кампанію 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

71-річний Фійон ще у 2022 році був визнаний винним у розтраті коштів за надання фальшивої роботи парламентського радника своїй дружині Пенелопі Фійон.

Тоді йому присудили один рік позбавлення волі, штраф у 375 тисяч євро і заборона обіймати виборні посади протягом п'яти років, але найвищий апеляційний суд Франції скасував це рішення.

Нині ж апеляційний суд Парижа засудив Фійона тільки до чотирьох років умовного увʼязнення.

Вирок Пенелопі Фійон залишився без змін: два роки умовного позбавлення волі та стягнення штрафу в розмірі, що дорівнює штрафу її чоловіка.

Подружжя увесь час наполягало на своїй невинуватості та стверджувало, що Пенелопа Фійон справді вела парламентську роботу – хоча в самому парламенті ніколи її не бачили.

Експремʼєр Франції також стверджував, що фіктивні посади в парламенті раніше були поширеним явищем і "переважна більшість" законодавців перебували в "абсолютно аналогічній ситуації".

Скандал, який французька преса назвала "Пенелопагейт", підірвав популярність Фійона і сприяв його програшу в першому турі президентських виборів у Франції 2017 року, на яких переміг нинішній президент Емманюель Макрон.