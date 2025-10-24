Данія передумала орендувати цивільний літак для польотів топпосадовців з міркувань безпеки

У Данії передумали брати у лізинг цивільний літак для перельотів топпосадовців країни з безпекових міркувань.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Данії скасувало тендер на сотні мільйони доларів, у рамках якого планували обрати для лізингу літак якоїсь із цивільних авіакомпаній для перельотів топпосадовців країни.

Про це стало відомо з коментарів агентству Ritzau у закупівельному відомстві Міноборони.

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Міноборони починає готувати тендер для пошуку літака цивільної авіакомпанії, яким літатимуть прем’єр-міністр, очільник МЗС та міністр оборони – у зв’язку з тим, що Challenger данських збройних сил, який наразі забезпечує такі перельоти, вже потребує заміни.

Проте через розвиток безпекової ситуації у Міноборони вирішили відмовитись від такого задуму.

"Розвиток політико-безпекової ситуації вимагає більш суворих вимог для такого завдання, тому тендер було скасовано", – прокоментували у закупівельному агентстві.

Нагадаємо, минулого тижня Данія виділила ще понад $170 млн на посилення Сил оборони України.

