Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен визнала, що європейські країни недооцінювали реальність російської загрози для себе і надто повільно роблять те, що варто було робити для своєї оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Фредеріксен запитали, чи не надто повільно діє Європа у питаннях своєї оборони і захисту від гібридних атак.

"Ми з усім діємо недостатньо швидко. Думаю, усі недооцінили, настільки великою загрозою справді є Росія. Але не можна сказати, що ми "нічого не робили" – бо ми робимо багато. Потрібно прискорюватися і масштабуватися… Я сподіваюся, усі визнають, що ми маємо розглядати Україну як "першу лінію оборони". Усе, що ми зробимо в Україні – це внесок у захист нас самих, решти Європи", – сказала прем’єрка Данії.

Також вона зазначила, що досвід України у протидії безпілотникам може дуже допомогти країнам Європи з проєктом захисту від недружніх БпЛА.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також акцентувала, що завдяки досвіду України європейську "стіну дронів" можливо розгорнути досить швидко.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський оголосив про розгортання у Данії місії України, щоб ділитися українським досвідом протидії безпілотникам.

Як відомо, минулого тижня біля важливої інфраструктури Данії та військових об’єктів кілька разів помічали присутність загадкових БпЛА неназваного типу. Через них на кілька годин зупиняли роботу аеропортів.

Детально про це – у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО.