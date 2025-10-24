Дания передумала арендовать гражданский самолет для полетов топ-чиновников для безопасности

В Дании передумали брать в лизинг гражданский самолет для перелетов топ-чиновников страны из соображений безопасности.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Дании отменило тендер на сотни миллионов долларов, в рамках которого планировали выбрать для лизинга самолет какой-то из гражданских авиакомпаний для перелетов топ-чиновников страны.

Об этом стало известно из комментариев агентству Ritzau в закупочном ведомстве Минобороны.

В конце 2024 года стало известно, что Минобороны начинает готовить тендер для поиска самолета гражданской авиакомпании, которым будут летать премьер-министр, глава МИД и министр обороны – в связи с тем, что Challenger датских вооруженных сил, который сейчас обеспечивает такие перелеты, уже нуждается в замене.

Однако из-за развития ситуации с безопасностью в Минобороны решили отказаться от такого замысла.

"Развитие ситуации в сфере безопасности выдвигает более строгие требования к такой задаче, поэтому тендер был отменен", – прокомментировали в закупочном агентстве.

Напомним, на прошлой неделе Дания выделила еще более $170 млн на усиление Сил обороны Украины.

