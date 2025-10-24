Єврокомісія попередньо дійшла висновку про порушення TikTok і Meta вимог щодо прозорості

Розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку про те, що цифрові платформи TikTok і Meta не дотримуються вимог оновленого законодавства ЄС щодо зобов’язань давати дослідникам адекватний доступ до даних, та кількох інших положень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Єврокомісії.

ЄК попередньо дійшла висновку, що обидві цифрові платформи не дотримуються у своїй діяльності вимог Акту про цифрові послуги стосовно доступу дослідників до даних, а також зобов’язань надати користувачам прості інструменти для оповіщення про нелегальний контент та інструменти оскарження рішень модераторів.

За висновком команди Єврокомісії, Facebook, Instagram і TikTok встановили надто складні процедури для дослідників, які хочуть отримати якісь дані, і це обмежує можливості для них, у тому числі можливість перевірити, чи користувачі, зокрема неповнолітні, достатньо захищені від нелегального контенту.

Єврокомісія вважає, що ані Facebook, ані Instagram не забезпечують для користувачів простого й зрозумілого інструменту для скарг на шкідливий контент – на думку команди, поточні інструменти містять зайві кроки та вимоги.

Також команда розслідування вважає, що користувачам Facebook та Instagram не дають можливості надавати пояснення чи докази для оскарження блокування своїх дописів.

Після цих висновків Meta і TikTok можуть надати Єврокомісії письмову відповідь або вжити кроків для усунення цих недоліків. Якщо попередні висновки розслідування надалі підтвердять, ЄК може оголосити про недотримання Акту про цифрові послуги, що тягне за собою штраф у розмірі до 6% від глобальних річних оборотів.

Також Єврокомісія перевіряє, як Snapchat і YouTube діють для захисту неповнолітніх.

А у Європарламенті просувають ініціативу щодо обмеження доступу до соцмереж дітям до 16 років.

Нагадаємо, у ЄС обіцяють не відступати від своїх цифрових законів під тиском адміністрації Дональда Трампа.