Еврокомиссия предварительно пришла к выводу о нарушении TikTok и Meta требований по прозрачности

Расследование Еврокомиссии предварительно пришло к выводу, что цифровые платформы TikTok и Meta не соблюдают требования обновленного законодательства ЕС относительно обязательств давать исследователям адекватный доступ к данным, и нескольких других положений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

ЕК предварительно пришла к выводу, что обе цифровые платформы не соблюдают в своей деятельности требований Акта о цифровых услугах относительно доступа исследователей к данным, а также обязательств предоставить пользователям простые инструменты для оповещения о нелегальном контенте и инструменты обжалования решений модераторов.

По заключению команды Еврокомиссии, Facebook, Instagram и TikTok установили слишком сложные процедуры для исследователей, которые хотят получить какие-то данные, и это ограничивает возможности для них, в том числе возможность проверить, достаточно ли пользователи, в частности несовершеннолетние, защищены от нелегального контента.

Еврокомиссия считает, что ни Facebook, ни Instagram не обеспечивают для пользователей простого и понятного инструмента для жалоб на вредоносный контент – по мнению команды, текущие инструменты содержат лишние шаги и требования.

Также команда расследования считает, что пользователям Facebook и Instagram не дают возможности предоставлять объяснения или доказательства для обжалования блокировки своих сообщений.

После этих выводов Meta и TikTok могут предоставить Еврокомиссии письменный ответ или принять шаги для устранения этих недостатков. Если предварительные выводы расследования в дальнейшем подтвердят, ЕК может объявить о несоблюдении Акта о цифровых услугах, что влечет за собой штраф в размере до 6% от глобальных годовых оборотов.

Также Еврокомиссия проверяет, как Snapchat и YouTube действуют для защиты несовершеннолетних.

А в Европарламенте продвигают инициативу по ограничению доступа к соцсетям детям до 16 лет.

Напомним, в ЕС обещают не отступать от своих цифровых законов под давлением администрации Дональда Трампа.