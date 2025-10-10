Єврокомісія перевіряє, як Snapchat і YouTube діють для захисту неповнолітніх

Єврокомісія розслідує діяльність двох платформ і двох магазинів додатків щодо їхньої відповідності цифровим правилам ЄС, розробленим для захисту неповнолітніх.

Про це ЄК повідомила у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Комісія повідомила, що розпочала перші розслідування відповідно до Керівних принципів захисту неповнолітніх відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Комісія направила запити про надання інформації компаніям Snapchat, YouTube, Apple Store та Google Play.

"Комісія вимагає від Snapchat, YouTube, Apple та Google надати інформацію про їхні системи перевірки віку, а також про те, як вони запобігають доступу неповнолітніх до незаконних продуктів, включаючи наркотики або вейпи, або шкідливих матеріалів, таких як контент, що пропагує розлади харчової поведінки", – йдеться у повідомленні.

Ці запити є першим кроком у процедурі контролю за виконанням законодавства – якщо після отримання відповідей комісія запідозрить порушення, вона може розпочати формальне розслідування.

Якщо компанії буде визнано винними у порушенні регламенту, їм може загрожувати штраф до 6% річного глобального доходу.

У липні повідомляли, що Європейська комісія надала онлайн-платформам додаткові рекомендації щодо захисту неповнолітніх у межах Закону про цифрові послуги.

У червні Європейська комісія підтримала потенційне обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж в окремих державах ЄС.