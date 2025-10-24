ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в Придністровʼї

Європейський суд з прав людини у чотирьох справах, повʼязаних із порушенням прав людини у невизнаному Придністровʼї, поклав відповідальність за це на Росію і зобовʼязав її виплатити компенсації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила молдовська правозахисна асоціація Promo-LEX, яка представляла інтереси потерпілих у справі.

У всіх чотирьох справах ЄСПЛ встановив серйозні порушення Європейської конвенції з прав людини з боку Росії, зокрема незаконне утримання під вартою, жорстоке поводження, порушення права на справедливий судовий розгляд, на вільне пересування та на свободу вираження поглядів.

"Молдова не була визнана відповідальною за ці порушення, проте справи підкреслюють вразливість мешканців лівого берега Дністра та необхідність вжиття термінових заходів для захисту прав людини в регіоні", – повідомили у Promo-LEX.

ЄСПЛ зобов'язав Росії виплатити позивачам загальну компенсацію в розмірі понад 100 тисяч євро за моральну шкоду та судові витрати.

Європейський суд з прав людини ще у 2017 році встановив, що Росія відповідальна за дії самопроголошеної влади Придністровʼя.

Нагадаємо, що Росію у березні 2022 року вигнали з Ради Європи, після чого Москва заявила про невизнання будь-яких рішень ЄСПЛ. Водночас у самому суді вказують, що мають юрисдикцію над усіма справами, які були подані до виходу РФ.