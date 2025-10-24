ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Приднестровье

Европейский суд по правам человека по четырем делам, связанным с нарушением прав человека в непризнанном Приднестровье, возложил ответственность за это на Россию и обязал ее выплатить компенсации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила молдовская правозащитная ассоциация Promo-LEX, которая представляла интересы потерпевших по делу.

Во всех четырех делах ЕСПЧ установил серьезные нарушения Европейской конвенции по правам человека со стороны России, в частности незаконное содержание под стражей, жестокое обращение, нарушение права на справедливое судебное разбирательство, на свободное передвижение и на свободу выражения мнений.

"Молдова не была признана ответственной за эти нарушения, однако дела подчеркивают уязвимость жителей левого берега Днестра и необходимость принятия срочных мер для защиты прав человека в регионе", – сообщили в Promo-LEX.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам общую компенсацию в размере более 100 тысяч евро за моральный ущерб и судебные расходы.

Европейский суд по правам человека еще в 2017 году установил, что Россия ответственна за действия самопровозглашенных властей Приднестровья.

Напомним, что Россию в марте 2022 года исключили из Совета Европы, после чего Москва заявила о непризнании любых решений ЕСПЧ. В то же время в самом суде указывают, что имеют юрисдикцию над всеми делами, которые были поданы до выхода РФ.