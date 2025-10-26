WSJ: Держдеп і ЦРУ розходились в оцінці того, чи готовий Путін до переговорів

Внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США на початку 2025 року висловила сумніви щодо готовності Владіміра Путіна вести переговори про закінчення війни в Україні, на відміну від більш позитивної оцінки Центрального розвідувального управління.

Як пише "Європейська правда", про це в неділю повідомило The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними WSJ, на початку роботи адміністрації Дональда Трампа американські посадовці неодноразово запитували у аналітиків розвідслужб дані щодо ситуації в Україні, щоб визначити цілі Путіна в Україні та оцінити його готовність до переговорів про завершення війни.

Аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент США може знайти можливості для переговорів з Путіним, додали джерела видання.

Натомість аналітики Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту (INR) покликались на заяви самого Путіна, в яких він наголошував на пріоритетності "демілітаризації" та "денацифікації" України.

У Держдепі дійшли висновку, що господар Кремля зрештою не буде готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Ці оцінки готувались ще до зустрічі Путіна й Трампа на Алясці, ідеться в публікації.

Як зазначає The Wall Street Journal, керівництво INR після цього говорило аналітикам, що їхня відмінна оцінка шкодить авторитету Бюро серед урядовців. Після цього кількох аналітиків звільнили, а один подав у відставку.

Як відомо, в останні тижні Дональд Трамп публічно почав говорити про небажання Путіна припиняти воєнні дії в Україні.

Нещодавно Трамп передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті – зустріч, про яку він оголосив після останньої телефонної розмови з ним – та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Президент США заявив, що не зустрічатиметься з кремлівським правителем доти, доки не буде досягнуто домовленості про забезпечення миру між Росією та Україною.