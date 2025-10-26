Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з кремлівським правителем Владіміром Путіним доти, доки не буде досягнуто домовленості про забезпечення миру між Росією та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами в Досі, його цитує Reuters.

Трамп зазначив, що не хоче "витрачати час" на зустрічі з Путіним, якщо не буде укладено реальну угоду про мир.

"Ви повинні знати, що ми збираємося укласти угоду, я не збираюся витрачати свій час", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".