WSJ: Госдеп и ЦРУ расходились в оценке того, готов ли Путин к переговорам

Внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США в начале 2025 года выразила сомнения относительно готовности Владимира Путина вести переговоры о прекращении войны в Украине, в отличие от более позитивной оценки Центрального разведывательного управления.

Как пишет "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, в начале работы администрации Дональда Трампа американские чиновники неоднократно запрашивали у аналитиков разведслужб данные о ситуации в Украине, чтобы определить цели Путина в Украине и оценить его готовность к переговорам о завершении войны.

Аналитики ЦРУ пришли к выводу, что президент США может найти возможности для переговоров с Путиным, добавили источники издания.

В то же время аналитики Бюро разведки и исследований Государственного департамента (INR) сослались на заявления самого Путина, в которых он подчеркивал приоритетность "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В Госдепе пришли к выводу, что хозяин Кремля в конечном итоге не будет готов отказаться от своих максималистских требований. Эти оценки готовились еще до встречи Путина и Трампа на Аляске, говорится в публикации.

Как отмечает The Wall Street Journal, руководство INR после этого говорило аналитикам, что их отличная оценка вредит авторитету Бюро среди чиновников. После этого нескольких аналитиков уволили, а один подал в отставку.

Как известно, в последние недели Дональд Трамп публично начал говорить о нежелании Путина прекращать военные действия в Украине.

Недавно Трамп передумал встречаться с Путиным в Будапеште – встреча, о которой он объявил после последнего телефонного разговора с ним – и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Президент США заявил, что не будет встречаться с кремлевским правителем до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об обеспечении мира между Россией и Украиной.