Іспанія вилучила 6,5 тонн кокаїну на судні біля берегів Канарських островів

Іспанська поліція повідомила в неділю, що вилучила 6,5 тонн кокаїну та заарештувала дев'ятьох осіб після того, як кілька днів тому, завдяки інформації від США, провела рейд на судні біля Канарських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними іспанських правоохоронців, наркотики були заховані в трюмі судна, яке плавало під прапором Танзанії і вирушило з Панами до Віго, що на північному заході Іспанії.

Управління з боротьби з наркотиками, федеральне агентство США, відповідальне за боротьбу з наркотрафіком, надало іспанській стороні важливу інформацію, яка дозволила успішно провести операцію.

Іспанія є одним з основних пунктів ввезення кокаїну до Європи завдяки своїм зв'язкам з Латинською Америкою, де виробляється цей наркотик, та географічному розташуванню на південному заході континенту.

У Римі нещодавно вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.