Испания изъяла 6,5 тонн кокаина на судне у берегов Канарских островов

Испанская полиция сообщила в воскресенье, что изъяла 6,5 тонны кокаина и арестовала девять человек после того, как несколько дней назад, благодаря информации от США, провела рейд на судне у Канарских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным испанских правоохранителей, наркотики были спрятаны в трюме судна, которое плавало под флагом Танзании и отправилось из Панамы в Виго, что на северо-западе Испании.

Управление по борьбе с наркотиками, федеральное агентство США, ответственное за борьбу с наркотрафиком, предоставило испанской стороне важную информацию, которая позволила успешно провести операцию.

Испания является одним из основных пунктов ввоза кокаина в Европу благодаря своим связям с Латинской Америкой, где производится этот наркотик, и географическому расположению на юго-западе континента.

