У Нідерландах перехопили велику партію контрабандного кокаїну та затримали десять підозрюваних, наймолодшому з яких 14 років.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Цими вихідними у Нідерландах та Бельгії провели операцію проти наркоторговців, внаслідок якої вилучили 1200 кілограмів кокаїну.

Вантаж наркотику прибув до порту Антверпена через якусь із країн Африки. Правоохоронці завчасно дізналися про контрабанду та віддалено простежили, як вантаж із порту повезли на склад у бельгійському Зельзате, поруч з кордоном Нідерландів.

Вже там провели рейд та затримали 10 підозрюваних – сімох громадян Нідерландів і трьох бельгійців. Наймолодшому із затриманих – лише 14 років, він громадянин Бельгії.

Наркоторговці нерідко втягують неповнолітніх у свою діяльність, зокрема для переміщення наркотиків з портових контейнерів на суходіл. У порту Антверпена лише за п’ять місяців 2025 року затримали 140 таких спільників, серед них було 20 неповнолітніх.

Грецькі та німецькі правоохоронці ліквідували міжнародне угруповання наркоторговців, яке підозрюється у розповсюдженні великих партій кокаїну в Німеччині, Греції та інших країнах ЄС.

Польська поліція у серпні заявила про ліквідацію низки пов'язаних між собою мереж контрабанди наркотиків, які діяли по всій Європі.