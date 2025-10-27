Експосла Молдови в Україні призначать віцепрем'єром з питань повернення Придністров'я

Колишнього посла Молдови в Україні Валеріу Ківеря призначать у рідній країні віцепрем'єром з питань повернення Придністров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах оголосив номінований на посаду прем’єра Молдови Александру Мунтяну.

Мунтяну опублікував допис про останні кадрові рішення щодо своєї команди та оголосив, що Валеріу Ківеря, кадрового дипломата і посла Молдови в Україні у 2021 – 2025 роках, пропонують на посаду віцепрем’єра з реінтеграції Придністров’я.

Окрім того, він повідомив, що очільником Міністерства економічного розвитку і цифровізації пропонує Євгена Осмоческу, який раніше протягом своєї кар’єри співпрацював у тому числі з установами ЄС, Світовим банком та ОЕСР.

Міністром фінансів пропонують Андріана Гавріліцу, якого Мунтяну описав як фахівця з 20-річним досвідом в економічній сфері.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

