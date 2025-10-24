Санду висунула у прем’єри бізнесмена, який понад 20 років живе в Україні

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про призначення бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні, кандидатом у прем’єр-міністри країни.

Про це вона повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".

Таке рішення Санду ухвалила після консультацій з парламентськими фракціями. Вона побажала Мунтяну успіхів у формуванні уряду.

"Бажаю йому успіхів у формуванні уряду, який завоює довіру парламенту і виправдає найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовка країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя населення", – заявила президентка країни.

Нагадаємо, 14 жовтня у Молдові офіційно підтвердили плани щодо висування на посаду прем'єр-міністра бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Молдовські журналісти знайшли ознаки співпраці кандидата у прем’єри Александру Мунтяну із підсанкційним юристом з Кіпру – Мунтяну після цього вийшов з поясненнями.

