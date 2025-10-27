Экс-посла Молдовы в Украине назначат вице-премьером по вопросам возвращения Приднестровья

Бывшего посла Молдовы в Украине Валериу Киверя назначат в родной стране вице-премьером по вопросам возвращения Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих соцсетях объявил номинированный на должность премьера Молдовы Александру Мунтяну.

Мунтяну опубликовал сообщение о последних кадровых решениях по своей команде и объявил, что Валериу Киверя, кадрового дипломата и посла Молдовы в Украине в 2021 – 2025 годах, предлагают на должность вице-премьера по реинтеграции Приднестровья.

Кроме того, он сообщил, что главой Министерства экономического развития и цифровизации предлагает Евгения Осмоческу, который ранее в течение своей карьеры сотрудничал в том числе с учреждениями ЕС, Всемирным банком и ОЭСР.

Министром финансов предлагают Андриана Гаврилицу, которого Мунтяну описал как специалиста с 20-летним опытом в экономической сфере.

Напомним, на прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

