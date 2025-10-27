Естонія готова організувати у 2027 році Конференцію з питань відновлення України

Естонія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому Таллінн висловив готовність провести Конференцію з питань відновлення України у 2027 році.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на пресконференції у Києві 27 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Тсахкна та очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга підписали відповідний меморандум 27 жовтня у Києві.

"Нам потрібно співпрацювати на глобальному рівні, щоб знайти шляхи відновлення України, об'єднати уряди, бізнес, НУО, донорів, а також забезпечити сталий розвиток Естонії, яка готова організувати цю конференцію з відновлення в 2027 році", – наголосив він.

Сибіга своєю чергою наголосив, що Естонія щорічно спрямовує "не менше чверті відсотка валового внутрішнього продукту, а цього року 0,3%, на військову допомогу нашій державі".

"Це приклад справжньої солідарності та далекоглядності", – додав український міністр.

Як відомо, у липні у Римі проходила четверта Конференція з питань відновлення України.

Під час неї президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

