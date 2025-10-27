Эстония готова организовать в 2027 году Конференцию по вопросам восстановления Украины

Эстония и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, в котором Таллинн выразил готовность провести Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году.

Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на пресс-конференции в Киеве 27 октября, передает корреспондент "Европейской правды".

Тсахкна и глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига подписали соответствующий меморандум 27 октября в Киеве.

"Нам нужно сотрудничать на глобальном уровне, чтобы найти пути восстановления Украины, объединить правительства, бизнес, НПО, доноров, а также обеспечить устойчивое развитие Эстонии, которая готова организовать эту конференцию по восстановлению в 2027 году", – подчеркнул он.

Сибига в свою очередь подчеркнул, что Эстония ежегодно направляет "не менее четверти процента валового внутреннего продукта, а в этом году 0,3%, на военную помощь нашему государству".

"Это пример настоящей солидарности и дальновидности", – добавил украинский министр.

Как известно, в июле в Риме проходила четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины.

Во время нее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины и о предоставлении следующих траншей помощи.

Читайте также: Инвестиции для восстановления: как работает Ukraine Investment Framework и что он может дать бизнесу.