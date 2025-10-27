Зеленський: Путін навряд чи прийме будь-який мирний план "коаліції рішучих"

Український президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Владімір Путін навряд чи прийме будь-який мирний план, запропонований "коаліцією рішучих".

Про це він розповів в інтерв'ю Axios, пише "Європейська правда".

Як зазначається, після зустрічі президентів Дональда Трампа і Зеленського прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану Трампа щодо сектора Гази.

Зеленський обговорив це питання зі Стармером та іншими європейськими лідерами минулого тижня. Він сказав їм, що ситуації в Газі та Україні різні, але він готовий працювати над цим.

За словами українського президента, план повинен бути коротким, без великої кількості деталей.

"Декілька коротких пунктів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або 10 днів", – сказав він.

Водночас Зеленський скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Також Зеленський заявив, що українська розвідка виявила, що Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, але цей термін минув.

"Росія не може цього зробити. У нього недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми в основному залишаємося там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", – додав він.

Як відомо, учасники "коаліції рішучих" під час засідання в Лондоні 24 жовтня погодили план для України, який серед іншого передбачає зміцнення ППО та розблокування активів Росії для допомоги України.

Зеленський сказав, що на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні були погоджені рішення, які дозволять посилити тиск на Росію.