Зеленский: Путин вряд ли примет любой мирный план "коалиции решительных"

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин вряд ли примет любой мирный план, предложенный "коалицией решительных".

Об этом он рассказал в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, после встречи президентов Дональда Трампа и Зеленского премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил выдвинуть мирное предложение по образцу плана Трампа по сектору Газы.

Зеленский обсудил этот вопрос со Стармером и другими европейскими лидерами на прошлой неделе. Он сказал им, что ситуации в Газе и Украине разные, но он готов работать над этим.

По словам украинского президента, план должен быть коротким, без большого количества деталей.

"Несколько коротких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или 10 дней", – сказал он.

В то же время Зеленский скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.

Также Зеленский заявил, что украинская разведка обнаружила, что Путин частно хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября, но этот срок истек.

"Россия не может этого сделать. У него недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", – добавил он.

Как известно, участники "коалиции решительных" во время заседания в Лондоне 24 октября согласовали план для Украины, который среди прочего предусматривает укрепление ПВО и разблокирование активов России для помощи Украине.

Зеленский сказал, что на встрече лидеров "коалиции решительных" в Лондоне были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию.