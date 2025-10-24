Зеленський: "коаліція рішучих" погодила непублічні заходи тиску на Росію

Президент Володимир Зеленський сказав, що на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні були погоджені рішення, які дозволять посилити тиск на Росію.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у вечірньому зверненні у пʼятницю.

Коментуючи підсумки зустрічі "коаліції рішучих", Зеленський нагадав зокрема про санкції США проти російських нафтових компаній, назвавши їх "дуже правильним кроком" Дональда Трампа.

"Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники "коаліції рішучих" погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів і на всю інфраструктуру агресора", – додав він.

Глава держави розповів, що лідери також погодили певні "рішення, які можуть нам сильно допомогти".

"Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", – додав Зеленський.

Прем’єр Британії Кір Стармер за підсумками саміту "коаліції рішучих" заявив, що істотним досягненням цього тижня стала єдність США і Європи у протидії Росії і її вторгненню в Україну.

Стармер також оголосив, що його країна прискорює свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет для посилення протиповітряної оборони України в зимовий період.