Мер Кишинева захотів собі місце в уряді, щоб було "законно, логічно і правильно"

Мер Кишинева Іон Чебан у понеділок сказав, що волів би увійти до складу уряду Молдови, пояснивши це важливою економічною роллю столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На засіданні мерії Чебан сказав, що перебування мера Кишинева у складі уряду "було б законно, логічно і правильно".

"Це столиця, де зосереджена основна економічна активність, що формує значну частину держбюджету", – пояснив він.

Виконувач обовʼязків речника молдовського уряду Даніель Воде у коментарі NewsMaker сказав, що "подібні пропозиції не висувають на оперативному засіданні мерії".

"В уряді немає вільних місць, але нагадуємо, що в Кишиневі потрібні порядок і чистота", – додав він.

Іон Чебан є мером Кишинева з 2019 року. У вересні 2025-го він балотувався в депутати парламенту за списками блоку "Альтернатива", однак відмовився від мандата, щоб залишитися на посаді мера.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

