Мэр Кишинева захотел себе место в правительстве, чтобы было "законно, логично и правильно"

Мэр Кишинева Ион Чебан в понедельник сказал, что хотел бы войти в состав правительства Молдовы, объяснив это важной экономической ролью столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На заседании мэрии Чебан сказал, что пребывание мэра Кишинева в составе правительства "было бы законно, логично и правильно".

"Это столица, где сосредоточена основная экономическая активность, которая формирует значительную часть госбюджета", – пояснил он.

Исполняющий обязанности спикера молдовского правительства Даниэль Водэ в комментарии NewsMaker сказал, что "подобные предложения не выдвигают на оперативном заседании мэрии".

"В правительстве нет свободных мест, но напоминаем, что в Кишиневе нужны порядок и чистота", – добавил он.

Ион Чебан является мэром Кишинева с 2019 года. В сентябре 2025-го он баллотировался в депутаты парламента по спискам блока "Альтернатива", однако отказался от мандата, чтобы остаться на посту мэра.

Напомним, на прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Читайте также: "Украинский" премьер и изменения по Приднестровью: чего ждать от нового правительства Молдовы.