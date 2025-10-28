Орбан наполягає, що зустріч Путіна з Трампом у Будапешті все ж відбудеться

Угорський прем’єр Віктор Орбан наполягає, що саміт у Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і російським правителем Владіміром Путіним все ж відбудеться.

Заяву Орбана наводить Index, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник угорського уряду, саміт у Будапешті відбудеться, але його дата поки що відкладена: "Те, що затримується, все одно відбудеться".

"Переговори тривають, і це факт, що в Будапешті відбудеться мирний саміт", – додав Орбан.

Водночас він не зміг сказати, коли ця зустріч все ж відбудеться.

"Розгляньмо сценарій останнього такого великого мирного саміту. Він відбувся в Шарм-ель-Шейху, Єгипет, де було остаточно укладено мир на Близькому Сході, де сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу оголосили, що угода буде підписана в понеділок. Ось так ми повинні це уявляти", – сказав Орбан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".